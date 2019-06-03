انت الان تتابع بسبب صلاح.. خزينة روما تنتعش بعد تتويج ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

محمد صلاح Advertisements

أكدت تقارير صحفية، مساء الأحد، أن تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018- 2019، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، سيعود بنفع مالي كبير على نادي روما الإيطالي، وفقًا لبعض العقود المبرمة بينهما بشأن انتقالات اللاعبين. وأشارت التقارير، إلى أن نادي العاصمة الإيطالية سيحصل بموجب عقد النجم المصري محمد صلاح، المنتقل منه إلى ليفربول في صيف 2017، على نحو 5 ملايين يورو، بعد تتويج الأخير بلقب دوري الأبطال في حضور مميز من لاعب الذئاب السابق.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، بأن روما ينتظر أيضًا إنعاش خزينته بمقابل آخر، عن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي انتقل إلى قلعة «أنفيلد» في صيف 2018، سيدفعه ليفربول من حصيلة الفوز باللقب التي ستتخطى الـ100 مليون يورو. وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة