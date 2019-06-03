انت الان تتابع رئيس الزمالك يوضح حقيقة انتقال كهربا إلى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص
كهربا
نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنباء دخول ثنائي الفريق الأبيض طارق حامد، ومحمود عبد المنعم «كهربا»، في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أن كل ما يقال في هذه الشأن ليس له أي أساس من الصحة. وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»، أن هناك بعض المرتزقة والمغرضين، يحاولون النيل من استقرار الفريق بالترويج لمثل هذه الأنباء، وأن النادي لم يتلق أي تواصل من مسؤولي بيراميدز، بشأن التعاقد مع طارق حامد وكهربا، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في أي نجم داخل الفريق.
وأردف: «كان هناك عرض مغر لبيع طارق حامد في الصيف الماضي، وإذا كانت هناك نية لدي في الاستغناء عنه لفعلت ذلك وقتها، وبعدها تكرر نفس الأمر مع عبد الله جمعة ورفضت التفريط فيه أيضًا». وتابع: «لدي علاقة طيبة مع المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، لكن مصلحة كل نادٍ أهم من علاقة الصداقة
وأردف: «كان هناك عرض مغر لبيع طارق حامد في الصيف الماضي، وإذا كانت هناك نية لدي في الاستغناء عنه لفعلت ذلك وقتها، وبعدها تكرر نفس الأمر مع عبد الله جمعة ورفضت التفريط فيه أيضًا».
وتابع: «لدي علاقة طيبة مع المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، لكن مصلحة كل نادٍ أهم من علاقة الصداقة بيننا في النهاية».
وواصل رئيس القلعة البيضاء، هجومه على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق، قائلا: «أقسم بالله جروس ليس له أي فضل في أي بطولة حصل عليها الزمالك ولم يكن له أي دور فني بارز».
واستمر في حديثه: «هو جروس دلوقتي بقى حلو، ورحمة أمي يا جروس ما هتاخد فلوس إلا بعد سنتين، إنت ولا حاجة، أقسم بالله ما أدفعله 5 جنيه مرتب، ده راجل مجنون ومن يدافع عنه مرتشٍ».
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