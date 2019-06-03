انت الان تتابع رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
الخطيب
فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
وواصل رئيس الزمالك تصريحاته: «الأهلاوية المحترمين مش طايقينك يا خطيب لأنك أحرجتهم، وهشام سليم قال إن اللي أبوه عمله في سنين Hنت ضيعته في أسبوعين بس. وتابع: «أنت عامل زي اللي ماشي ورانا في كل حاجة وبتعمل كل الحاجات اللي بدأناها وإن شاء الله الدوري للزمالك». وأضاف رئيس القلعة البيضاء:
وواصل رئيس الزمالك تصريحاته: «الأهلاوية المحترمين مش طايقينك يا خطيب لأنك أحرجتهم، وهشام سليم قال إن اللي أبوه عمله في سنين Hنت ضيعته في أسبوعين بس.
وتابع: «أنت عامل زي اللي ماشي ورانا في كل حاجة وبتعمل كل الحاجات اللي بدأناها وإن شاء الله الدوري للزمالك».
وأضاف رئيس القلعة البيضاء: «نواجه حربا من بعض المرتزقة يقودها خالد شاكر، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وابن الجارحي اللي بيأجروا عيال تشتم على الفيسبوك لهدم استقرار الزمالك».
واختتم رئيس الزمالك: «أنا حذرتك ياجمال ياجارحي، ابعد ابنك عن الزمالك واعمل زي الدماطي المحترم اللي سمع كلامي وأبعد ابنه».
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