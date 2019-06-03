مران الأهلي.. تأهيل إكرامي وانتظام ماهر والشيخ

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تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
أحمد الشيخ
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. ومنح مارتن لاسارتي راحة من التدريبات خلال يومي الجمعة والسبت ليستأنف مرانه اليوم، والذي يشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، كما يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
واجتمع مارتن لاسارتي، بحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبي الفريق لمدة 10 دقائق، وحرص لاسارتي على توجيه بعض التعليمات الخاصة للثنائي مع انطلاق التدريبات. وانتظم ناصر ماهر وأحمد الشيخ، لاعبا الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث تغيب الأول عن آخر مران للفريق بسبب وفاة والده، بينما كان يعاني الثاني بسبب
واجتمع مارتن لاسارتي، بحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبي الفريق لمدة 10 دقائق، وحرص لاسارتي على توجيه بعض التعليمات الخاصة للثنائي مع انطلاق التدريبات.
وانتظم ناصر ماهر وأحمد الشيخ، لاعبا الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث تغيب الأول عن آخر مران للفريق بسبب وفاة والده، بينما كان يعاني الثاني بسبب إصابته بجزع في كاحل القدم قبل أن يتعافى، وينتظم في تدريبات الفريق الجماعية.
ولم يشارك شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، في التدريبات الجماعية بسبب الإصابة، واكتفى بأداء جلسة للتدريبات التأهيلية في الجيم، ويؤدي حارس مرمى الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية للتخلص من الإصابة برشح في الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.
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