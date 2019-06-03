انت الان تتابع تصريحات بوكيتينو تكشف مصيره مع توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

بوكيتينو

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع السبيرز في الموسم المقبل، رغم الأنباء التي ترددت عن رحيله من منصبه، عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام فريق ليفربول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث قال بوكيتينو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يتمنى ويأمل في العودة مرة أخرى وخوض نهائي آخر، في أقرب وقت ممكن مع توتنهام.

كما حرص المدرب الأرجنتيني على تهنئة ليفربول قائلا: "مبروك لنادي ليفربول، لقد قدموا موسمًا رائعًا طوال العام". وردًا على سؤاله بشأن مستوى هاري كين في المباراة النهائية، قال بوكيتينو: "خسرنا كفريق واحد، وهذا أمر سيئ للغاية". وتأتي تصريحات بوكيتينو، بعد أن ارتبط اسمه بتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلفًا

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