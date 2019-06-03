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تصريحات بوكيتينو تكشف مصيره مع توتنهام

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٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

بوكيتينو

بوكيتينو

ألمح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع السبيرز في الموسم المقبل، رغم الأنباء التي ترددت عن رحيله من منصبه، عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام فريق بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث قال بوكيتينو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه يتمنى ويأمل في العودة مرة أخرى وخوض نهائي آخر، في أقرب وقت ممكن مع توتنهام.

كما حرص المدرب الأرجنتيني على تهنئة ليفربول قائلا: "مبروك لنادي ليفربول، لقد قدموا موسمًا رائعًا طوال العام". وردًا على سؤاله بشأن مستوى هاري كين في المباراة النهائية، قال بوكيتينو: "خسرنا كفريق واحد، وهذا أمر سيئ للغاية". وتأتي تصريحات بوكيتينو، بعد أن ارتبط اسمه بتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلفًا

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كما حرص المدرب الأرجنتيني على تهنئة ليفربول قائلا: "مبروك لنادي ليفربول، لقد قدموا موسمًا رائعًا طوال العام".

وردًا على سؤاله بشأن مستوى هاري كين في المباراة النهائية، قال بوكيتينو: "خسرنا كفريق واحد، وهذا أمر سيئ للغاية".

وتأتي تصريحات بوكيتينو، بعد أن ارتبط اسمه بتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، خلفًا للمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي رحل عن تدريب فريق السيدة العجوز بنهاية الموسم المنقضي، لكن هذه التصريحات تشير إلى رغبته في البقاء مع السبيرز، في المواسم المقبلة.

كان فريق توتنهام قد وصل لنهائي للعام الحالي لكنه خسر اللقب أمام ليفربول بعد خسارته في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت بهدفين دون رد، ليتوج أبناء يورجن كلوب باللقب للمرة السادسة في تاريخ الريدز.

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