شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تهنىء محمد صلاح وليفربول بـ«دوري الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية، أليسون كينج، التهنئة للاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، لحصول فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا.

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اعتبرت «كينج»، في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، الأحد، صلاح رمزا للتعايش ونبذ الكراهية.

أشارت إلى الدور الذي يقوم به المسلمون في بريطانيا، قائلة: «في الوقت الذي نتحدث فيه عن الدور الذي يلعبه المسلمون في بريطانيا في مجالات مختلفة كالسياسة والحياة الاجتماعية وحتى في إطار القوات العسكرية، لا ننسى بصمتهم في عالم الرياضة، لا سيما كرة القدم».

أضافت: «اهنئ ليفربول‬⁩ و⁧‫محمد صلاح‬⁩ ⁦(مو صلاح) على التتويج بكأس أبطال أوروبا»، مختتمة بوسم «⁧‫تعايش لا كراهية⁩».