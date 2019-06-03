شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة» يُكرم المتطوعين في «أجران» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)كرم مدير إدارة الشؤون الدعوية بمكتب الدعوة والإرشاد برفحاء (حياة) بمقر مشروع أجران (إفطار ودعوة) رضا بن مضحي التومي المتطوعين المشاركين في المشروع، تقديراً للجهود المبذولة من قبلهم في تجهيز سُفر الصائمين طوال شهر رمضان المبارك.
وكان المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافطة رفحاء أعلن قبل شهر رمضان المبارك فتح الفرص التطوعية للمشاركة في «مشروع أجران» (إفطار ودعوة الصائمين) يومياً خلال شهر رمضان، من الساعة 6:00 مساء في مقر المشروع على الطريق الدولي بجانب مطعم كودو.
كانت هذه تفاصيل خبر «حياة» يُكرم المتطوعين في «أجران» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.