شكرا لقرائتكم خبر عن بر بلجرشي تطلق «إفطارنا أمن 3» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق الغامدي (الباحة)

شارك محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم رجال الأمن العاملين في الميدان مائدة الإفطار الرمضانية التي نفذتها جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي بشعار «إفطارنا أمن 3» في عامها الثالث.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن مصبح أن هذه المبادرة من الجمعية جاءت تحت شعار «إفطارنا أمن 3» للتعبير عن مدى التقدير لرجال الأمن وما يقومون به من أعمال متفانية في الميدان لحفظ أمن واستقرار هذه البلاد الطاهرة.

وقدم محافظ بلجرشي الشكر للجمعية على هذه المبادرة التي يستحقها رجال أمننا البواسل الذين يقومون بعد الله بحفظ أمننا وأماننا، كما قدم الشكر للأسر المنتجة التي قامت بإعداد وجبة الإفطار. شارك في المبادرة عدد من الإعلاميين وفريق صقور الباحة للدراجات النارية ومجلس شباب بلجرشي الذين ساهموا في إعداد وتجهيز وتحضيرالوجبات وتوزيعها على دوريات الأمن الميدانية.

من جانب آخر، شهد محافظ بلجرشي توقيع شراكة مجتمعية بين إدارة منتزه الباحة الوطني يمثلها محرق الخالدي وجمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن مصبح، وتضمنت بنود الاتفاقية توفير مساحات داخل المنتزه للأسر المنتجة للتسويق لمنتجاتهم خلال فترة الصيف وتخصيص نقاط بيع في مواقع متعددة بالمنتزه.