شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الجوف يحتفي بالفائزين في حفظ القرآن وتجويده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

كرم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، الفائزين في مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده، نيابة عن أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، كلمة رحب فيها بوكيل الإمارة، وعبر فيها عن شكره لأمير منطقة الجوف، على إقامته مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده، كما أعرب عن شكره لحرم أمير المنطقة لإقامتها مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن وتجويده.

وبين أن المسابقة تنافس عليهما ما يقارب 30 من أبناء المنطقة المسجلين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، واستمرت المسابقة لثلاثة أيام لستة مسارات، وتبلغ قيمتها 130 ألف ريال.

بعد ذلك، سلم وكيل الإمارة الفائزين في المسابقة جوائزهم، كما سلم الجهات التي أسهمت في إنجاح المسابقة واللجان دروعاً تذكارية، داعياً الله أن يجزي أمير المنطقة خير الجزاء على هذا الدعم غير المستغرب.