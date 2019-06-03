شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب المندق» يطلق بادرة إفطار 50 ممرضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق الغامدي (الباحة)

نفّذ القسم النسائي بمجلس شباب المندق بالشراكة مع مستشفى المندق العام، مبادرة إفطار صائم، استهدفت أكثر من 50 ممرضة وعاملة من العاملات والممرضات بالمستشفى العام بالمندق من أقسام التمريض والعيادات وأقسام الطوارئ.

وقدمت في المناسبة وجبات وأكلات شعبية والعصيرات والقهوة العربي والتمر من قبل القسم النسوي بمجلس شباب المندق والتي تعد المبادرة الأولى على مستوى المنطقة.