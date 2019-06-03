شكرا لقرائتكم الزمالك للتمسك بالأمل أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 3 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 22:10

يلتقي الزمالك مع حرس الحدود غدا الإثنين في لقاء مؤجل من المرحلة الثلاثين بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق "الأبيض" إلى الفوز لرفع رصيده إلى 70 نقطة وتقليص الفارق مع المتصدر الأهلي إلى أربع نقاط وتعويض إهداره نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الإنتاج الحربي في اللقاء الأخير الذي شهد رحيل المدير الفني السويسري كريستيان غروس وتعيين الوطني خالد جلال موقتا.



من جهته، شدد جلال على قدرة لاعبي الزمالك بالفوز بالدوري المصري نظرا لإمكانياتهم الفنية العالية، مشيرا إلى أنه سيعطي الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة في المشاركة خلال الفترة السابقة وفي مقدمتهم صانع الألعاب المهاري أيمن حفني ، مؤكدا أن اللاعب ظلم في عهد غروس، لافتا إلى أن اللاعبين عاهدوه على طي صفحة مباراة الإنتاج الحربي والبدء في حصد النقاط من مباراة الغد.

من جانبه، ألقي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أزمة المباريات المؤجلة في حجر مسؤولي الاتحاد المحلي بتأكيده في اجتماع أمس السبت انتظاره رد الاتحاد على موقف النادي "الأحمر" الرافض لتأجيل مباريات بطولة الدوري إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية. ويتبقى لحامل اللقب مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، فيما يتبقى لغريمه التقليدي الزمالك ثلاث مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.