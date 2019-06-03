محمد صلاح.. خطوة جديدة في طريق المجد

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 7 ساعات في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:57

"أؤمن بالشيء، وأعمل بجد، وسيتحقق ما تريد".. هكذا غرد النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه في"تويتر"، بعد تتويجه مع فريقه ليفربول الإنكليزي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



صلاح الذي أصبح أيقونة للكرة العربية في الملاعب الأوروبية، وقدوة للشباب العربي ليس فقط لمهاراته الفنية وشعبيته الجارفة، ولكن لأخلاقه العالية التي يشيد بها كل من يعرفه، بات أول لاعب مصري وثالث عربي يتوج في دوري أبطال أوروبا ، بعد الجزائري رابح ماجر الذي فاز في اللقب مع بورتو البرتغالي على حساب بايرن ميونيخ الألماني في نهائي نسخة 1987، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الأسباني على حساب ليفربول في نسخة 2018 .

دخل النجم المصري تاريخ البطولة الأوروبية الأهم من الباب الواسعـ بعد إحرازه هدف التقدم لليفربول في شباك توتنهام الإنكليزي من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى و48 ثانية، ليصبح صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد هدف أسطورة ميلان الإيطالي باولو مالديني في نهائي 2005 ضد ليفربول، وهي أسرع ركلة جزاء في تاريخ البطولة.

وأصبح صلاح خامس لاعب أفريقي يسجل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر (1987)، والكاميروني صامويل إيتو (2006 و2009)، والعاجي ديديه دروغبا (2012)، والسنغالي ساديو ماني (2018).

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وقال صلاح بعد المباراة: "مثل تلك اللحظات لا تحدث كثيرا في حياة الشخص.. سعيد للغاية بتتويجي بدوري أبطال أوروبا". وأضاف: "حققت حلم الطفولة، وسأسعى لأكون أول لاعب عربي يحقق اللقب مرتين على التوالي".

وساهم صلاح في عودة ليفربول إلى منصات التتويج القارية، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بعد أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، ليصبح الريدز في الترتيب الثالث على مستوى الأندية الأكثر تتويجا باللقب بعد ريال مدريد ( 13) وميلان الإيطالي (7).

ويعد اللقب الأوروبي الأهم في مسيرة صلاح الذي توج هدافا للدوري الإنكليزي في أخر نسختين، علما أنه خاض تجارب احترافية بدأت مع بازل السويسري ثم تشيلسي الإنكليزي وفيورتنينا وروما الإيطاليين قبل الاستقرار مع الريدز ليبدأ في حصد الألقاب والبطولات الأوروبية.

وفاز" مو - صلاح " كما تطلق عليه جماهير ليفربول بجائزة بجائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 و2018 ومرشح بقوة للحفاظ على الجائزة للموسم الثالث على التوالي، وقاد منتخب بلاده لكأس العالم في روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما وسجل هدفين في المونديال في شباك روسيا والسعودية، ويأمل في التتويج مع منتخب "الفراعنة" بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر في 21 الجاري، بعد خسارة اللقب في نهائي النسخة الأخيرة أمام الكاميرون.