شكرا لقرائتكم الكرواتي ليكو مدربا للعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي-أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 20:53

أعلن العين رابع الدوري الاماراتي لكرة القدم تعيين الكرواتي إيفان ليكو مدربا له حتى 2021 خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو بعد موسم متواضع خرج خلاله خالي الوفاض من كافة المسابقات المحلية.



وعاد العين بتعاقده مع ليكو (41 عاما)، مدرب كلوب بروج البلجيكي منذ 2017، الى المدرسة الكرواتية ،بعد تجربتين نجاحتين معها في اخر خمس سنوات بدأت مع زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الحالي ، من 2014 الى 2017، وزوران ماميتش من 2017 حتى كانون الثاني/يناير 2019.

وقاد داليتش الفريق المعروف باسم"الزعيم" الى لقب مسابقة الكأس في 2014 والدوري في 2015، وماميتش الى الثنائية في 2018، قبل ان يرحل الى الهلال السعودي.

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وفشل غاريدو الذي حل بديلا لماميتش في ترك أي بصمة، حيث تراجع العين الى المركز الرابع في الدوري الذي ضمن له المشاركة في الدور التمهيدي لدوري ابطال اسيا الموسم المقبل.

وقال المشرف على فريق العين محمد حماد في حديث للموقع الرسمي للنادي ان "ما حققه المدرب الكرواتي ايفان ليكو من نجاحات في بلجيكا (قاد كلوب بروج للقب الدوري موسم 2017-2018)، اسهم في وضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الفترة القادمة، وابرز النقاط التي استندنا عليها تمثلت في شخصية المدرب واسلوب تعامله وطريقة تفكيره".

واكد "التمسك بالمدرسة الكرواتية التي حقق معها العين نجاحات لافتة في الفترة الماضية وتأقلم وتكيف معها لاعبو الفريق سريعا، ونتطلع إلى أن يكمل المدرب الجديد مسيرة النجاحات التي بدأها من سبقه من مواطنيه الكرواتيين".