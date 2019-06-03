ساسى يطمئن الزمالك بـ"قلب أحمر" من تونس...

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جدة - عمرو شويل طمأن التونسى فرجانى ساسى جمهور الزمالك على إصابته التى لحقت به مؤخرا ومنعته من المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية. ونشر ساسى صورا له عبر صفحته على موقع "تويتر" خلال خوض المران مع منتخب نسور قرطاج. ويستعد المنتخب التونسى لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ساسى

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