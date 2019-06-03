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جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق حرس الحدود في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، على ستاد "المكس" بالإسكنرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

ويبحث الزمالك عن تحقيق فوزاً مطمئناً يضمن به الحفاظ على فرصه في المنافسة الشرسة على لقب بطولة الدوري خلال الموسم الحالي.



موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 67 نقطة.

حيث يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق فوزاً هاماً يعوض به إخفاقه خلال الجولة الماضية، حيث تعادل 1-1 أمام فريق الإنتاج الحربي، الأمر الذي جعل إدارة الفريق تتخذ قراراً بإقالة السويسري كريستيان جروس.



موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، ويخوض الزمالك المباراة تحت قيادة مدربه الجديد خالد جلال الذي يدخل اختباره الأول مع الفريق الأبيض. Advertisements

ويواجه خالد جلال ضغطاً كبيراً خاصة أنه مطالب بتحقيق الفوز، خاصة أن حدوث أي نتيجة أخرى تهدد مسيرة الفريق الأبيض ومنافسته على لقب الدوري.



موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، وكان خالد جلال قد تولى المسئولية الفنية لفريق الزمالك خلال الموسم الماضي، ونجح في تقديم مستوى جيد للغاية.

واستطاع جلال أن يتوج مع الفريق بلقب كأس مصر خلال الموسم الماضي، حينما فاز على فريق سموحة بركلات الترجيح.



موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، بينما يدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث يبحث الفريق العسكري عن تحقيق نتيجة مرضة أمام الفريق الأبيض، خاصة أن مثل هذه المباريات تظل في الذاكرة للاعبي الفريق.

ويخوض حرس الحود المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، خاصة أنه حقق نتيجة إيجابية للغاية خلال الجولة الأخيرة، بعدما تعادل أمام بيراميدز 1-1.