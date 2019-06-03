شكرا لقرائتكم استمتعوا بالعيد.. لهذا السبب قرر الأهلى منح لاعبيه راحة 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الأوروجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى، منح لاعبيه راحة لمدة يومان على أن يتم تحديد برنامج الفترة المقبلة لتجهيزهم خلال فترة توقف الدورى الممتاز. Advertisements اتخذ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة لاسارتي قرارا بمنح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، نظرا لعدم ارتباط الفريق الأحمر بأية مباريات خلال التوقيت الحالى. وجاء تجديد الأجازة للاعبي الفريق الأحمر فرصة من أجل قضاء أول أيام عيد الفطر المبارك مع أسرهم، بعد أداء الفريق للمران مساء اليوم الأحد بعد الحصول أيضاً على أجازة أمس السبت وأول أمس الجمعة.

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