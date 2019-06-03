شكرا لقرائتكم مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة وادى دجلة المقرر لها العاشرة من مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام. وضمت القائمة كل من :"محمود البدري وكريم لالا وعبد الرحمن فاروق ومحمود عادل وأحمد يحيي وعلاء سلامة وعبد الرحمن بودي ومحمد موسي وأحمد شديد قناوى والسيد الشبراوي ومحمد رجب وأحمد مجدي وموسي دياورا ووهاب انان ومعاذ الحناوي ومحمود حماده ومحمد عادل وعبد العزيز إبراهيم". Advertisements ونجح الإنتاج الحربى فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة . ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدفا. وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة القوية بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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