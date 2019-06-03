شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدعو لجمعية عمومية بالزمالك بعد إجازة العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى يومى 30 و31 أغسطس الماضى تم اعتمادها ونشرت فى الجريدة الرسمية. وتابع رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إنه سيقيم مؤتمرا صحفيا بعد عيد الفطر المبارك من أجل الدعوة لانتخابات جديدة على عدد من المقاعد بمجلس إدارة النادى.

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