شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ورحمة أمى جروس مش هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا على السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، مؤكدًا أنه ليس له فضلاً فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية التى توج بها الأبيض على حساب نهضة بركان المغربى، وأن الفضل يعود لخبرة اللاعبين أمثال طارق حامد ومحمود كهربا.

أضاف مرتضى فى تصريحات لقناة "المحور" إنه لن يمنح جروس باقى مستحقاته، قائلاً: "ورحمة أمى يا جروس ما هتاخد فلوسك إلا بعد سنتين، وعملت فيك محضر أثبات حالة".

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تابع رئيس القلعة البيضاء، أن جروس مريض نفسيًا وكان يقول لأيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد عنتر بالنص: "طول ما أنا موجود فى النادى مش هتشموا الكورة"، لافتًا إلى إنه لم يقوم بالتحدث مع اللاعبين بعد كل مباراة حول الأخطاء التى أرتكبوها، وكان يغادر الملعب مسرعًا فى سيارته.

أردف منصور حديثه، مؤكدًا أن كهربا كان يرتكب العديد من التجاوزات، ورغم ذلك كان يقوم بمشاركته، وهذا إن دل فإنه يدل على إنه مدرب ضعيف الشخصية.