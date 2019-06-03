شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة الدقائق الـ10 بين لاسارتى وكباتن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بحسام عاشور وأحمد فتحي "كباتن" الفريق،لمدة 10 دقائق، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.
ووجه لاسارتى بعض التعليمات الخاصة للثنائي مع انطلاق التدريبات بينما لم يشارك شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة، واكتفى بأداء جلسة للتدريبات التأهيلية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
ويؤدي إكرامى تدريبات بدنية وتأهيلية للتخلص من الإصابة برشح في الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.
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