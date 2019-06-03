مذبحة فى فريق اليد بالأهلى...

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جدة - عمرو شويل قرر جهاز كرة اليد بالنادى الأهلى، الاستغناء عن عدد من نجومه استعدادا للموسم الجديد من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين جدد. Advertisements وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين الراحلين هم:"محمد إبراهيم وهادى رفعت وعمر الوكيل "بكار" وعمرو القليوبي ومصطفى خليل وأحمد عبد الرحمن وأحمد حسام الذى قام بالتوقيع الزمالك. يذكر أن فريق يد الاهلى خسر هذا الموسم العديد من البطولات أبرزها الدورى والسوبر الإفريقي والسوبر المحلى متوجا بكأس مصر فقط .

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