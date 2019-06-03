شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : جروس كان بيضطهد حفنى ومدبولى.. منه لله اللى بلانا بيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض متهما إياه بالجنون، قائلا: "منه لله اللى بلانا بيه". وقال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن جروس كان يضطهد إيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض وهدد مدبوبى بعدم اللعب طوال وجوده على رأس القيادة الفنية.

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