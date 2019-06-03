شكرا لقرائتكم 18 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حسام حسن المدير الفنى لسموحة، 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها العاشرة من مساء غدا على ملعب برج العرب فى بطولة الدورى الممتاز. Advertisements وجاءت القائمة تضم كل من:"عصام ثروت وأحمد الشيخ ورجب نبيل وكريم يحيى وفارس مجاهد ومحمود منصور وإبراهيم عادل وعمر سعد وأحمد حمص وشيخ بامبا وإسلام صالح ومحمود سيد ومحمود معاذ وإيدى إيمومو وأوميد اوكيرى وحسام حسن ومحمود سامى وعمر حبشى". ويبحث الاتحاد السكندرى عن خطف نقاط المباراة من سموحة من أجل تأمين بقائه فى مسابقة الدورى الممتاز.

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