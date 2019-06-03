شكرا لقرائتكم طارق حامد "جاهز" لقيادة وسط الزمالك أمام حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات طارق حامد لاعب وسط الزمالك،جاهز للمشاركة أساسيا لقيادة خط وسط الأبيض فى مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غداً الإثنين، على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وانتظم طارق حامد فى مران الزمالك الذى أقيم مساء اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد أمام حرس الحدود بعدما تغيب عن مران الفريق أمس السبت بإذن من الجهاز الفنى للفريق وبذلك سيعود اللاعب لقيادة خط وسط الزمالك بشكل طبيعى فى مباراة الغد بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى للإيقاف والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.