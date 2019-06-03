شكرا لقرائتكم بسبب جنش.. لجنة الانضباط بالكاف تنظر إعادة لقاء الزمالك ونهضة بركان 7 يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توج الزمالك بكأس الكونفدرالية منذ أيام على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بعدما عادل محمود علاء نتيجة لقاء الذهاب و أحرز هدف الزمالك الوحيد في المباراة.
وكان قد أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيان يطالب فيه إعادة مبارتي نهائي دوري ابطال افريقيا و نهائي الكونفدرالية.
وحدد لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 7 يونيو للنظر حول شكوى الاتحاد المغربي بإعادة المباراة بسبب عدم طرد جنش عقب اعادة ركلة الجزاء.
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