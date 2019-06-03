حمد الكعبي يشيد بإطلاق دوري الدرجة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أشاد الدكتور حمد الكعبي، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بإطلاق اتحاد كرة القدم، دوري الدرجة الثانية الذي يقام في نسخته الأولى اعتباراً من الموسم المقبل، بمشاركة عدد محدود من الجامعات والأندية الخاصة.

وبعث اتحاد كرة القدم بخطابات رسمية إلى الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بوصفه الجهة المخولة بالإشراف على النشاط الرياضي في الجامعات بالدولة، إضافة إلى مختلف الأندية والأكاديميات الخاصة، تتضمن برقية دعوة للمشاركة في دوري الدرجة الثانية الذي يقام خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإبريل/نيسان 2020 في ثلاث مناطق مختلفة بالدولة.

وقال الكعبي: «شهدت الفترة الماضية العديد من الاجتماعات المهمة مع ممثلي اتحاد الكرة لتحديد الملامح العامة للدوري الذي يقام للمرة الأولى، ويهدف إلى البحث والتنقيب عن المواهب التي تذخر بها كافة جامعات الدولة، التي يبلغ عددها أكثر من 75 جامعة، ومن المتوقع مشاركة عدد أقل في النسخة الأولى، ومتوقع زيادته خلال النسخ المقبلة؛ لأن الجامعات ستتسابق من أجل الحصول على فرصة التواجد في هذا الدوري، والاستفادة من كافة امتيازاته التسويقية والإعلامية».

وأشار إلى أن تخصيص جائزة نقدية لبطل دوري الدرجة الثانية سيحفز الجامعات للمشاركة، وإبراز أفضل نجومها ومواهبها، التي لم تحصل على الدعم والاهتمام في دوري الجامعات، لافتاً إلى أن أهم المكتسبات تتمثل في منح فرصة المشاركة لقاعدة كبيرة من المواهب الكروية في الدولة التي لا تشارك ضمن الأندية الساعية في اختياراتها لانتقاء أفضل 25 لاعباً لتمثيلها في دوري الخليج العربي.

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وشدّد- إن فرض اتحاد الكرة رسوماً على المشاركة في دوري الدرجة الثانية- على ضرورة أن تكون بسيطة لتشجيع أكبر عدد من الجامعات وأكاديميات الكرة على المشاركة وإثراء المنافسات.

وأوضح الكعبي أن دوري الدرجة الثانية سيكون مسرحاً لاكتشاف حكام جدد، وتطوير الكوادر الحالية بإقامة ورش متواصلة للحكام على مدار الموسم، وتكوين قاعدة من الحكام الشبان، وتصعيدهم لإدارة مباريات في الدرجة الأولى مستقبلاً ودوري الخليج العربي حال بروزهم وتقدم مستواهم.

وأضاف: «وفيما يخص أوجه استفادة اللاعبين المشاركين في دوري الدرجة الثانية من مختلف الجامعات، فستكون الفرصة متاحة أمامهم لإثبات قدرتهم على تمثيل أندية في الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي، وضمان رعاية الموهوبين كروياً وتنمية قدراتهم».

وكشف الكعبي أن تعاون الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي مع اتحاد الكرة مر بآفاق رحبة خلال الفترة الماضية، ويؤكد أن كرة القدم الإماراتية آخذة في التطور، وقال: «الاتحاد تعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية الوطنية خلال الفترة الماضية؛ للتعزيز من دور الرياضة الجامعية وأهميتها في المجتمع، وكان أبرز المفرزات والمخرجات بطولة الجوجيتسو الجامعية في نسختها الأولى التي أقيمت مؤخراً بمشاركة 10 جامعات، ومرشحة للزيادة في النسخة المقبلة إلى 15 جامعة».

وتابع: «كان للاتحاد الرياضي الجامعي تواجداً مكثفاً ومشاركة ثرية في بطولات رمضانية مختلفة على مستوى الدولة لاسيما في إمارة أبوظبي، وسجل مشاركات مميزة».