رويز يهزم جوشوا في أكبر مفاجأة بتاريخ الملاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد استعدادات استمرت خمسة أسابيع فقط، وسخرية من وزنه الزائد، لم يفوت الملاكم الأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، فرصة الرد على الانتقادات أمام بطل العالم البريطاني أنطوني جوشوا، ليحول نزاله ضده إلى مفاجأة من العيار الثقيل.

وجرد رويز (29 عاما) بطل العالم للوزن الثقيل من ألقابه الثلاثة (الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة)، بالضربة الفنية القاضية في الجولة السابعة، ليلحق به الخسارة الثانية في مسيرته.

وتعد هذه النتيجة إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عاما) الذي يعد أفضل الملاكمين حالياً، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

وفي إشارة إلى النتيجة غير المتوقعة، أكد رويرز نفسه أنه لا يصدق ما حققه في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك. وقال «ما زلت غير مصدق. أعجز عن التصديق أن هذا الأمر واقعي».