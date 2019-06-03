شكرا لقرائتكم خبر عن الكوماندوز بطل رمضانية الطاهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الكوماندوز بلقب بطولة الطاهر الرمضانية لكرة القدم بعد فوزه على البرازيل 6-صفر، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية اليونان محمد مير الرئيسي، وسفير الدولة لدى جمهورية باكستان حمد عبيد الزعابي.
وحصل عبدالرحمن علي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعيسى إبراهيم على الهداف، ومحمد المرشدي على أفضل حارس، وأحمد الطاهر على اللاعب المثالي.
تعتبر البطولة الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي تجمع أبناء قبيلة واحدة حيث ضمت ١٢ فريقاً وتألف كل فريق من ١٠ لاعبين مع الإداري والمدرب، وأيضاً حكام البطولة واللجنة المنظمة كانوا من أبناء القبيلة وذلك لهدف تجمع أبناء القبيلة في شهر رمضان المبارك.
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