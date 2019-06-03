شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السهلاوي يودع النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي أنه يريد الاحتفاظ بعقده مع النادي السعودي الذي تبقى منه عام قبل التفكير بالعودة إلى الدوري البرتغالي.
وقال في حديث صحفي: فكرة العودة للبرتغال لم تغادر رأسي لكن وقتها لم يحن بعد. وكان فيتوريا قد جاء للنصر من بنفيكا في يناير الماضي بعقد بلغ 7 ملايين يورو لموسم ونصف.
من جهته أعلن محمد السهلاوي مهاجم النصر الوداع بعد انتهاء ارتباطه بالفريق وعدم تجديد عقده بناء على توصية فيتوريا الذي يعتمد على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وينتظر أن تشهد الأيام القادمة أيضاً رحيل ابراهيم غالب.
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