نجاح كبير لفريق أبوظبي في بطولة العالم للدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بسط فريق أبوظبي سيطرته على المرحلة الأولى في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والمقامة حالياً في مدينة أولمبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية، بعد أن نجح راشد الملا في تحقيق لقب المرحلة الأولى للحركات الاستعراضية، في حين حل راشد الطاير وصيفاً لأولى مراحل سباق جالس محترفين، وتفوق سلمان العوضي نجم الفريق الشاب في الحلول في المركز الثالث في فئة جالس جي بي 2، وسجل الفريق بداية موفقة في المرحلة الأولى من البطولة، والتي تعد مفتاحاً قوياً من أجل الاستمرار في النجاح والتفوق للمرحلة الثانية والختامية من السباق، وواصل راشد الملا صدارته في الترتيب العام لفئة الاستعراض بالوصول للنقطة رقم 75، في حين استمر أيضاً الطاير في صدارة جالس محترفين بوصوله للنقطة رقم 69 عبر المنافسة أيضاً، بينما يحل العوضي في المركز الثالث في فئة جالس جي بي 2 برصيد 42 نقطة.

كانت المرحلة الأولى قد بدأت مع مشاركة أكثر من مئة متسابق في حضور قوي ومذهل لأبطال المسابقة على فئات البطولة المختلفة، وكان الإقبال المذهل في فئة جالس محترفين التي يشارك من خلالها راشد الطاير بمشاركة 25 متسابقاً، ويأمل الفريق الإماراتي في أن يواصل سيطرته من خلال المرحلة الثانية والختامية من البطولة، التي ستعلن عن أبطال الجولة والفائزين من خلال المنافسة. الجدير بالذكر أن فريق أبوظبي هو الفريق الوحيد بين جميع المشاركين في البطولة، والذي يتصدر الترتيب العام حالياً لفئتين للمنافسة، إضافة إلى منافسة سلمان العوضي على المراكز الأولى في جالس جي بي 2.

من جهته، أبدى سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية عن الارتياح الكبير للنتائج الإيجابية والحصاد الذي حققه الفريق في الجزء الأول من الجولة الثانية، خصوصاً أن كل المتسابقين قد سجلوا بداية قوية ونقاطاً عالية ضمن الترتيب العام. وقال: «أنهى أبطالنا المرحلة الأولى بنجاح كبير وتفوق مستحق، وبقي الجزء الأصعب، وهو المرحلة الثانية والختامية من المنافسة».

وأكد الرميثي أن مسيرة الفريق المضيئة في البطولة مثمرة وبشدة في هذا الموسم، ولا سيما أن جميع الأبطال يحققون المراكز الأولى وبشكل مستمر. وقال: «نتمنى أن يسجل الفريق مراكز أفضل في المرحلة الختامية من الجولة، وأن تكون استمراراً قوياً في صدارة الفئات المختلفة التي يحتلها الفريق حالياً عبر المنافسة».

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وخطف متسابق فريق الفيكتوري تيم وحامل اللقب العالمي في فئة واقف جي بي 1 البطل النمساوي كيفين رايتيرر الأضواء في ثاني أيام جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات المائية، وسجل قائد دراجة فيكتوري تيم 90 انتصاراً باهراً في ظروف صعبة واستثنائية، ليتصدر الترتيب العام لهذه الفئة في الجولة الثانية قبل المرحلة الثالثة والحاسمة، والتي جرت يوم أمس، ويمضي بذلك إلى حلم التتويج باللقب العالمي للعام الثاني على التوالي

وعلى الرغم من انطلاقته ثانياً في المرحلة الأولى أمس الأول وتعرضه لحادث سقوط في بداية السباق بسبب احتدام المنافسة مع البلجيكي كوتين، فقد قفز بكل إصرار وجرأة من المركز الخامس والعشرين، ليصل مع ختام المرحلة إلى المركز الثاني، ويبقى قريباً من المتصدر حينها منافسه البلجيكي كوتين، والذي حل في المركز الأول.

وعاد قائد دراجة «فيكتوري 90» أكثر إصراراً وإرادة في المرحلة الثانية، ليعمل وفق استراتيجية رسمها الفريق للوصول إلى الصدارة التي جاءت للمتسابق كيفين مع ختام المرحلة الثانية، لينهي اليوم الثاني وهو أكثر سعادة بالصدارة والأقتراب من الفوز بلقب الجولة العالمية الثانية.

واعتلى متسابق فريق فيكتوري تيم النمساوي كيفين رايتيرر صدارة الترتيب العام لفئة واقف جي بي 1 برصيد 47 نقطة حصل عليها من الفوز بالمركز الثاني في المرحلة الأولى (22 نقطة)، ثم الفوز بالمركز الأول في المرحلة الثانية (25 نقطة)، أملاً في المزيد من الانتصارات في المرحلة الثالثة الحاسمة التي جرت أمس مع ختام المنافسات، حيث اجتذبت منافسات هذه الفئة متابعة الجمهور نظراً للتنافس الساخن بين قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم النمساوي كيفين بطل العالم 2018 ومنافسه بطل العالم 2017 البلجيكي كوتين، واللذين يغردان وحدهما في مقدمة الترتيب العام لفئة واقف محترفين جي بي 1.