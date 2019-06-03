شكرا لقرائتكم خبر عن الهدافون المواطنون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 2008- 2009: محمد عمر(النصر) 13هدفاً /‏ المركز الثاني. 2009- 2010: محمد سالم (الظفرة) 12 هدفاً /‏ المركز السابع. 2010-2011: دياكيه (الجزيرة) 12 هدفاً /‏ المركزالسابع. 2011- 2012: حسن محمد (دبي) 9 أهداف/‏ المركز 13. 2012- 2013: علي مبخوت (الجزيرة) 11 هدفاً/‏ المركز 14. Advertisements 2013-2014: أحمد خليل (شباب الأهلي)- حبيب الفردان (النصر) 9 أهداف/‏ المركز 15 هدفاً. 2014- 2015:مبخوت 16 هدفاً /‏ المركز الرابع. 2015- 2016: مبخوت 22 هدفاً/‏ المركز الثاني. 2016-2017: مبخوت 33 هدفاً/‏ المركز الأول. 2017-2018: مبخوت 13 هدفاً /‏ المركز الخامس. 2018- 2019: مبخوت 20 هدفاً /‏ المركز الثاني.

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