ويلتون يوقع للوصل ويرفض الانضمام إليه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ما زال المسلسل المكسيكي الخاص بتجديد نادي الشارقة للتعاقد مع ويلتون سواريز متواصلاً منذ ديسمبر / كانون الأول 2018، حيث دخل المسلسل الشهر السابع، وبنجاح كبير من الإثارة، مع إعلان الوصل تعاقده مع هداف «الملك» الأول هذا الموسم، ورغبة اللاعب في عدم السير في العقد لرغبته في اللعب للشارقة.

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وتعاقد الوصل مع ويلتون البالغ من العمر 33 سنة قبل 14 يوماً لمدة سنتين، أي أن التعاقد كان قبل مباراة الشارقة مع الإمارات، وقبل انتهاء عقده مع «الملك».

والمفارقة أنه حين أعلن نادي الوصل تعاقده مع ويلتون كان اللاعب موجوداً في مبنى الإدارة بنادي الشارقة في الحزانة، وعلم «الخليج الرياضي» أن ويلتون قال لإدارة نادي الشارقة: «وقعت للوصل في لحظة تسرع وغضب، والآن أطلب منكم التفاهم مع نادي الوصل، لأني لا أرغب في اللعب إلا للشارقة».

وتقول مصادر: إن هناك خطأ في تعاقد الوصل مع ويلتون، لأن «الإمبراطور» أعلن تعاقده قبل الحصول على مخالصة من نادي الشارقة، كما أفادت مصادر بأن وكيل اللاعب ويلتون طلب من نادي الوصل فسخ العقد الموقع.