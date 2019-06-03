العين يعود للمدرسة الكرواتية عبر إيفان ليكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع الكرواتي إيفان ليكو (41 سنة) حتى عام 2021، لقيادة «الزعيم» خلال التحديات الكبيرة التي سيخوضها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري في الاستحقاقات القادمة.

وأكد محمد عبيد «حماد»، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، أن ما حققه المدرب الكرواتي، إيفان ليكو من نجاحات في بلجيكا، أسهمت في وضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الفترة القادمة، وأبرز النقاط التي تم الاستناد إليها تمثلت في شخصية المدرب وأسلوب تعامله وطريقة تفكيره بالإضافة إلى التمسك بالمدرسة الكرواتية والتي حقق معها العين نجاحات لافتة في الفترة الماضية والتي تأقلم وتكيف معها لاعبو الفريق سريعاً، وأكد تطلع العيناوية إلى أن يكمل المدرب مسيرة النجاحات التي بدأها من سبقه من مواطنيه الكرواتيين.

وتابع: ناقشنا أجندة الموسم القادم وبرنامج التحضير لكافة الاستحقاقات المقبلة، كما تحدثنا عن بعض الأمور المرتبطة بتجهيز اللاعبين، سعياً لتحقيق أهداف النادي، وننتظر من المدرب تقريراً مفصلاً لحسم جميع الأمور المرتبطة بالفريق قبل بداية التحضير للموسم القادم سواء مرحلة التجمع الداخلي أو خلال المعسكر الخارجي.

Advertisements

وحول برنامج التحضير للموسم الجديد قال: اطّلع المدرب إيفان ليكو، على البرنامج الإعدادي المقترح للفريق وأكد أن لديه بعض التعديلات التي سيتضمنها تقريره المرتقب من ناحية المباريات الودية وفترات التحضير والجرعات التدريبية.

وعن أسماء اللاعبين الذين ارتبطوا أخيراً بمفاوضات مع العين على صعيدي المواطنين والأجانب، قال: بالتشاور مع المدرب الكرواتي دخل العين فعلياً في مفاوضات مع عدد من اللاعبين من ضمنهم ثلاثة مهاجمين أجانب أحدهم من الدوري المحلي

(البرازيلي كايو مهاجم الوصل) وآخر من السعودي (الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون)، والثالث يلعب في أوروبا.