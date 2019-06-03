محمد الهاجري يتوج ببطولة «فاينر فونتشتيد» في النمسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الفارس الإماراتي محمد غانم الهاجري البطولة الدولية «فاينر فونتشتيد» في النمسا محققاً المركز الأول لمرتين في أشواط الخيول الصغيرة، والمركز الثالث في الشوط الرئيسي بالبطولة «شوط جائزة نويوشتاد فيينا الكبرى من فئة النجمتين»، بمشاركة 30 دولة من مختلف الدول الأوروبية والغربية.

ونال فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق محمد غانم الهاجري المركز الثالث بصحبة جواده «دكلهوما»، وكان الشوط للفئة الكبرى بحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 سم في جولتين، حيث أنهى الجولتين من دون أخطاء وبفارق زمن 1.32 ثانية عن المركز الأول الذي حققته الفارسة النمساوية كاترينا ذالير، وبلغ عدد المشاركين في هذا الشوط 45 فارساً وفارسة من 30 دولة، تأهل منهم لجولة التمايز 13 فارساً وفارسة.

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وقدم الفارس محمد غانم الهاجري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه لأبناء الفرسان، مثمناً دعم سموه الكريم للوصول إلى العالمية والتتويج في أكبر المحافل الدولية.

ووجه شكره إلى مجلس الشارقة الرياضي لدعمه واهتمامه بالفرسان بشكل خاص، وإلى الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق لدعمهما الكبير واهتمامهما بالفرسان.

يشار إلى أن الفارس محمد غانم الهاجري سيخوض العديد من المباريات الدولية في أوروبا استعداداً للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.