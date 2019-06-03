نادي تراث الإمارات يختتم برنامجه الرمضاني في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات، أمس الأول، برنامجه الرمضاني، بتتويج الفائزين في بطولة الرماية الرمضانية الثالثة للبندقية الهوائية التي نظمها بالتعاون مع نادي العين للرماية.

وتوج خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين، الفائزين في البطولة في مقر نادي العين للرماية، وكانت الميدالية الذهبية من نصيب هادف حميد الشامسي بنتيجة 208.3، ونال الميدالية الفضية عبد الله بطي الأحبابي بنتيجة 206.3، في حين حازت الميدالية البرونزية فاطمة خالد المنهالي بنتيجة 203.5.

كما نظم المركز بطولة رمضانية لكرة القدم، بمشاركة 11 فريقاً اختتمت الخميس، وبلغ فيها فريق نادي تراث الإمارات إلى المباراة النهائية، وحل في المركز الثاني.