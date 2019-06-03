شرطة عجمان تنظم مبادرة «صحتي في صيامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «صحتي في صيامي» والتي تندرج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والصحية التي تنفذها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في تعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية بالقيادة العامة لشرطة عجمان إن استمرار تنفيذ مبادرة «صحتي في صيامي» جاء حرصاً على المحافظة على اللياقة البدنية لمنتسبيها، وتعزيز اللياقة البدنية لدى موظفي الشرطة من خلال برنامج رياضي يومي مع توفير المدرب الرياضي فيصل العالمي المتخصص في اللياقة البدنية وتخفيف الوزن طوال أيام شهر رمضان.

وأوضح إن ممارسة منتسبي الشرطة للرياضة بشكل يومي يعزز اللياقة البدنية لديهم ويحافظ على وزن مثالي يلائم المهام الوظيفية التي يقومون بها، وكذلك رفع الجاهزية البدنية والنفسية والارتقاء بالمستوى الرياضي لعناصر الشرطة، منوهاً بأهمية الرياضة في الحياة العملية والمستقبلية مما ينعكس على صحة البدن وخلوه من الأمراض و تمتعه بالنشاط والحيوية في العمل.