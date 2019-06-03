النسور بطلاً لدورة الفحلين برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق النسور بطلاً لدورة الفحلين لكرة القدم برأس الخيمة بعد فوزه على فريق الصقور بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2 في البطولة التي احتضنها ملعب منطقة الفحلين، بحضور حسن عبيد النقبي مسؤول منطقة الفحلين. أدار المباراة النهائية الحكم عبيد حسن النقبي وأحمد الدرع، وعلق عليها حسن أحمد زيد.

وتُوِّج فريق النسور بكأس المركز الأول، والصقور بالثاني، وفريق الصاعقة بطلاً لدورة الناشئين، والفرسان وصيفاً. ونال راشد طالب من الصاعقة جائزة أفضل لاعب، وسيف سلطان من الفرسان جائزة الهداف، وزايد محمد من الحزم أفضل حارس، وحصد عبيد علي الشميلي جائزة أفضل لاعب، وحمد عبيد طحنون أفضل حارس، ويوسف خالد خمسون هداف للبطولة.

وأعرب راعي حفل الختام حسن عبيد النقبي عن سعادته لخروج الحفل الختامي بهذا الشكل الرائع .