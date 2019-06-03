شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أعسمة يتوج بلقب البطولة الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي ويوسف البطران، عضو اتحاد الإمارات للجوجيستو ويوسف المرشودي فريق أعسمة بلقب البطولة الرمضانية في نسختها ال 18 وذلك إثر فوزه على الفرسان بركلات الترجيح 5-4 ، كما تم تتويج خالد اليماحي من فريق أعسمة بلقب أفضل حارس وزميله عبدالله راشد بلقب هداف البطولة، بينما نال الفريق الذهبي لقب فئة الصغار، والأخضر لقب بطولة الناشئين.
وقال سالم النار إن استمرار بطولة أعسمة 18 عاماً يعزز قيمتها الكبيرة لدى الأجيال المختلفة بما يحقق الأهداف المقررة منها لدعم العلاقات الاجتماعية وتعزيز المحبة والتسامح والاحترام .بدوره أكد يوسف البطران إن التنظيم الجيد يعكس الاهتمام بما تفرزه من جوانب إيجابية في دعم المحبة والتعاون بين الفئات الشبابية المختلفة في أجواء رمضانية رائعة.وأوضح خميس محمد سعيد في كلمة اللجنة المنظمة عن تقديرهم للحضور المشرف في الأمسية الختامية في البطولة.
واوضح سعيد المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة أعسمة كانت محطة مهمة لظهور بعض لاعبي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خصوصاً الحارس الدولي ماجد ناصر الذي سبق له المشاركة في البطولة خلال مسيرتها الطويلة التي امتدت 18 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق أعسمة يتوج بلقب البطولة الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.