فريق أعسمة يتوج بلقب البطولة الرمضانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي ويوسف البطران، عضو اتحاد الإمارات للجوجيستو ويوسف المرشودي فريق أعسمة بلقب البطولة الرمضانية في نسختها ال 18 وذلك إثر فوزه على الفرسان بركلات الترجيح 5-4 ، كما تم تتويج خالد اليماحي من فريق أعسمة بلقب أفضل حارس وزميله عبدالله راشد بلقب هداف البطولة، بينما نال الفريق الذهبي لقب فئة الصغار، والأخضر لقب بطولة الناشئين.

وقال سالم النار إن استمرار بطولة أعسمة 18 عاماً يعزز قيمتها الكبيرة لدى الأجيال المختلفة بما يحقق الأهداف المقررة منها لدعم العلاقات الاجتماعية وتعزيز المحبة والتسامح والاحترام .بدوره أكد يوسف البطران إن التنظيم الجيد يعكس الاهتمام بما تفرزه من جوانب إيجابية في دعم المحبة والتعاون بين الفئات الشبابية المختلفة في أجواء رمضانية رائعة.وأوضح خميس محمد سعيد في كلمة اللجنة المنظمة عن تقديرهم للحضور المشرف في الأمسية الختامية في البطولة.

واوضح سعيد المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة أعسمة كانت محطة مهمة لظهور بعض لاعبي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خصوصاً الحارس الدولي ماجد ناصر الذي سبق له المشاركة في البطولة خلال مسيرتها الطويلة التي امتدت 18 عاماً.