الشرطة يواصل نجاحاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

واصل فريق الشرطة نجاحاته، وتمسك بصدارة الدوري العراقي بعد فوزه الصعب على ضيفه الديوانية بهدف واحد دون مقابل سجله علاء الزهرة من ركلة جزاء، فيما واصل القوة الجوية ملاحقته للشرطة بعد فوزه على مضيفه النجف بذات النتيجة، سجل هدف الجوية عماد محسن.

كما فاز الصناعات الكهربائية على ضيفه البحري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للصناعات سيف طاهر ومصطفى محمود وعباس عبد، فيما أحرز للبحري حيدر علي وعادل حسين.