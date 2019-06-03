ختام كأس قائد عام شرطة رأس الخيمة للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة كأس القائد العام للرماية الأولمبية لفئتي السيدات - فردي والرجال فرقي .وأقيمت المنافسات في نادي رأس الخيمة للرماية ، وأقيمت في اليوم الأول منافسات رماية السيدات حيث جاءت في المركز الخامس مساعد أول فاطمة إبراهيم جوعان وحصلت شرطي أول فاطمة سعيد النعيمي على المركز الرابع وجاءت في المركز الثالث مساعد أول منى ناصر الغافري وحصلت عريف موزة سعيد النقبي على المركز الثاني وتوجت بلقب البطولة والمركز الأول مساعد أول فاطمة إسماعيل المنصوري.

وفي منافسات الرجال فردي جاء في المركز الخامس مساعد أول مروان أحمد وحصل مساعد أول أحمد خليفة على المركز الرابع وجاء في المركز الثالث المقدم عبد الله عبد الرحمن الزعابي وحصل الرائد أحمد جابر العوضي على المركز الثاني وتوج بالمركز الأول مساعد أول ظاهر العرياني، وحصلت إدارة الإعلام والعلاقات العامة على المركز الثالث ،وفي المركز الثاني إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة وتوج بكأس البطولة إدارة الموارد البشرية.وأكد المقدم فهد بن عبد الله جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية على اهتمام شرطة رأس الخيمة بصقل العنصر الشرطي بمثل هذه البطولات في الرماية لتكون أكثر واقعية وأكثر فائدة لهم في أداء مهامهم.