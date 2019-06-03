75 مليون يورو عوائد ليفربول من اللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دلت إحصاءات أن ليفربول سيحصل على 75 مليون يورو كإجمالي قيمة الجوائز المادية بعد فوزه بلقب دوري الأبطال.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا سيحصل على 19 مليون يورو، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 15 مليون يورو.

وهذا بخلاف ما حصل عليه الناديان بالفعل في طريقهما إلى النهائي، فقد حصلا بعد تأهلهما من دور المجموعات على 15 مليوناً و 250 ألف يورو، بينما في كل جولة من الجولات الإقصائية أضيف لخزينة النادي ما بين 9.5 مليون يورو إلى 15 مليون يورو في كل دور يعبرون منه، أي بإجمالي يصل إلى 32 مليون يورو. إضافة إلى ذلك فقد بلغت كل نقطة حققها الجانبان في مرحلة المجموعات 900 ألف يورو، ما يعني أن ليفربول حصل على 8.1 مليون يورو، وتوتنهام قد حصل على 7.2 مليون يورو.

ورجح جيمس ميلفيل مدير قسم الرعاية في شركة «ايست بوينتس ويست» حصول ليفربول وتوتنهام على عشرات الملايين من عقود الرعاية القديمة والجديدة وقال:«الأندية التي تصل دائماً لمراحل متقدمة في البطولة الأوروبية تصبح أكثر شعبية ما يدفع أصحاب الماركات التجارية لعقد صفقات رعاية معها، شاهد النهائي أكثر من 200 مليون شخص حول العالم كما يمكن للفريقين رفع قيمة عقودهما القديمة بسبب تفوقهما في المسابقة، ليفربول كشف بوصوله للمرة الثانية لنهائي أوروبا عن عوائد بقيمة 125 مليون استرليني عن عامه المالي الماضي وأتوقع أن يرتفع العائد هذا العام باللقب. الفرق الإنجليزية تحصل من بطولتها المحلية على عوائد تتجاوز المليار استرليني حالياً من 440 اتفاق رعاية ونجاحها أوروبياً سيضاعف حجم الاستثمار في السنوات المقبلة».