يسرى غازى

قال مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن الحكم الجامبي بكاري جاساما سيواجه مصير نظيره الدولى جهاد جريشة بعد فضيحة نهائى دورى أبطال إفريقيا التى أقيمت فى رادس. وأنهى الحكم الجامبي بكارى جاساما مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بفوز الترجى وتتويجه باللقب القارى واعتبار الوداد المغربي منسحبا بعد توقف اللقاء لفترة تخطت حاجز الـ 60 دقيقة بعد الاعتراض المغربي على إلغاء هدف وتعطل تقنية الفيديو المعروفة بـ var. أكد المصدر ذاته أن عقوبات قاسية فى انتظار بكارى جاساما وقد تصل إلى الإيقاف لمدة 6 أشهر على غرار...

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كانت هذه تفاصيل خبر ضحية جديدة بـ فضيحة رادس .. اتجاه في كاف لتكرار سيناريو جهاد جريشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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