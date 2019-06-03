بشأن فضيحة رادس .. كاف يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئة

يسرى غازى

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية المزمع انعقاده غدًا، الثلاثاء، لمناقشة أزمة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأنهى الحكم الجامبي "بكارى جاساما"، مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بفوز الترجى وتتويجه باللقب القارى، واعتبار الوداد المغربي منسحبًا بعد توقف اللقاء لفترة تخطت حاجز 60 دقيقة؛ بعد الاعتراض المغربي على إلغاء هدف وتعطل تقنية الفيديو المعروفة بـ var.

قال المصدر ذاته، إن الاجتماع سيشهد حضور أعضاء المكتب التنفيذى فى الـ"كاف"، إلى جانب "فوزى لقجع"، رئيس...