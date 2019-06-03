شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم 3 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك نظيره حرس الحدود، اليوم الاثنين الموافق 3 / 6 / 2019، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من منافسات الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية.

الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات أمام "حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى"، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، حققها من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 13 لقاءً والهزيمة فى 12 مواجهة.

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- موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم فى الدورى

تُقام مباراة الزمالك وحرس الحدود فى العاشرة من مساء اليوم الإثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد المكس بالإسكندرية.

- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم فى الدورى

تُذاع مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت، ستكون مباراة الحدود اليوم، هى المباراة الأولى لخالد جلال، فى الولاية الثانية له فى قيادة الزمالك، بعدما تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسرى كريستيان جروس، الراحل عن صفوف الأبيض عقب انتهاء عقده مع الفريق، لذا يسعى جلال لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاثة نقاط فى مشواره مع الفريق، لاسيما فى ظل توليه المسئولية فى ظروف صعبة بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدورى بين القطبين، حيث تصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن فيما يحتل الأبيض المركز الثالث فى الترتيب برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالب بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى.