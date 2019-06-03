مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 / 6 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين 3 / 6 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة على ستاد برج العرب بالاسكندرية ومباراة بتروجت والمقاولون العرب على ستاد الجيش بالسويس ومباراة الانتاج الحربى ووادى دجلة على ستاد كلية الشرطة ومباراة الزمالك وحرس الحدود على ستاد المكس .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث". موعد مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة تقام مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لزعيم الثغر الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط بعد خسارته برباعية دون رد من طلائع الجيش فى الجولة الماضية فيما فاز سموحة على بتروجت بهدفين دون رد فى نفس الجولة. ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدف فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

ويقود الاتحاد السكندرى الليلة بصفة مؤقتة طلعت يوسف الذى طالب لاعبيه بالقتال فى الملعب لضمان حصد النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط التى حاصرت الفريق طيلة الاسابيع الماضية فى المقابل يخوض فريق سموحة مباراة الليلة بالبدلاء والناشئين بعد أن حسم موقفه بالبقاء فى الدوري وباتت مباراة زعيم الثغر بمثابة تحصيل حاصل.



موعد مباراة بتروجت والمقاولون العرب موعد مباراة بتروجت والمقاولون العرب تقام مباراة بتروجت والمقاولون العرب فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة مصيرية للفريق البترولى الذى بات أقرب فرق الدوري للهبوط للقسم الثانى بعد خسارته من سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الماضية فيما فاز المقاولون العرب على الجونة برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة . ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 43 هدف بينما يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى .

وشدد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت على لاعبيه أنه ليس أمامهم فرصة أخرى بخلاف الفوز للإستمرار فى المسابقة مطالباً إياهم بالتركيز من بداية المباراة لنهايتها والتمسك بالفرصة الأخيرة فى المقابل طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بعدم التفريط فى فرصة إنهاء المسابقة فى المربع الذهبى فى ظل إمتلاكه مباراة مؤجلة مع الاهلى بخلاف لقاء الليلة .



موعد مباراة الانتاج الحربى ووادى دجلة موعد مباراة الانتاج الحربى ووادى دجلة تقام مباراة الانتاج الحربى ووادى دجلة فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى مباراة تعد تحصيل حاصل للإنتاج الذى ضمن البقاء بعد التعادل الايجابى مع الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما تعد مصيرية لوادى دجلة بعد تعادله مع حرس الحدود 1-1 فى نفس الجولة . Advertisements

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بأداء مباراة ممتعة بعد زوال الضغوط التى حاصرت الفريق بضمان البقاء فى الدوري فى المقابل طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير وحصد النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط.



موعد مباراة حرس الحدود والزمالك موعد مباراة حرس الحدود والزمالك تقام مباراة حرس الحدود والزمالك فى تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد المكس فى مواجهة يدخلها الفارس الابيض بمعنويات منخفضة بعد التعادل مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية فيما تعادل حرس الحدود مع وادى دجلة بنفس النتيجة.

تعادل الزمالك أوصله للنقطة 67 من 30 مباراة، وأصبح الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري، الأهلى فى الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتى المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.

وتمثل مباراة الليلة الظهور الاول لخالد جلال مديراً فنياً للزمالك بعد رحيل السويسرى جروس حيث يحلم بحصد النقاط الثلاث لمواصلة ملاحقة الاهلى على قمة الدوري فيما يفتش طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود عن النجاة من دوامة الهبوط .





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.