شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإقبال يتزايد على "تذكرتى" وسويسى يؤكد تشجيع أنجولا بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزايد الإقبال الجماهيري بمنفذ "تذكرتى" فى السويس يوماً بعد الآخر بعد تأكيد بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى "تذكرتى" وذلك مع اقتراب بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.

التوافد على منفذ تذكرتى بالسويس لحجز مقاعد بمباريات مصر والمجموعة الخامسة

وقال عبد الرحمن محمد أحد القائمين على العمل فى منفذ تذكرتى بالسويس إن الإقبال يتزداد بشكل واضح خلال فترة العمل بالمنفذ كما توقع العاملين بالمنفذ خلال الأيام الماضيه نظراً لاستقبال العديد من الاستفسارات حول إجراءات استخراج بطاقة المشجع Fan ID الذي لقى قبولا واسعا بين السوايسة حيث يتوافدون علي المنفذ لحجز مقاعدهم باستاد السويس لمشاهدة مباريات المجموعة الخامسه بأمم أفريقيا مصر 2016 كما تابع إن هناك مجموعة تحرص علي حجز تذاكر مباريات منتخب مصر بالإضافة لمباريات المجموعة الخامسه بالسويس.

أول مشجع سويسي يدعم أنجولا

فيما أكد ابراهيم محمد النوبي من مشجعي السويس أنه سيساند منتخب أنجولا خلال مباريات المجموعة الخامسة بالسويس لاعجابه الشديد بالفريق الانجولي منذ أن كان يلعب نجوم الأهلى فلافيو وجليبرتو ضمن صفوف منتخب بلادهم، مضيفاً إنه سيتواجد برفقة ابنه لدعم الضيوف فى مبارياتهم الثلاثه بالسويس، مشيدا بمشروع "تذكرتي".



الإقبال يتزايد فى السويس على "تذكرتى"



سويسى يؤكد تشجيع أنجولا



سويسى يؤكد تشجيع أنجولا