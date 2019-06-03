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مصر أمام رواندا فى تصفيات الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح  اليوم الإثنين، منتخب مصر للكرة الطائرة مشواره فى تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا و المؤهلة للألعاب الأفريقية بالمغرب بمواجهة رواندا.

 

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع أوغندا الثلاثاء  قبل أن يواجه كينيا الأربعاء بعدما طرأ تغيير فى جدول اللقاءات.

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وغادرت بعثة منتخب مصر إلى كينيا  مساء السبت إلى كينيا تحت قيادة المدير الفنى الهولندى جيدو فورمولين.

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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