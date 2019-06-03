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محمد أشرف وأحمد حسن فى قائمة دجلة لمواجهة الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية.

وضمت القائمة كلاً من..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، حسين زكرى، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، أسامة العزب، رمزى خالد، محمد أشرف، دودو الجباس، مصطفى طلعت، محمد هلال، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس،أيمن عادل، محمد جمال بيبو، محمد رضا، أحمد بيكهام، إبراهيم عايش، محمود مرعى، أحمد سعيد، إبراهيما نداى، وبسام وليد.

 

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