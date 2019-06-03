شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فى ملعب حسام البدرى: انتظروا عودتى للتدريب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجازات كبيرة حققها حسام البدري مع النادي الأهلى سواء على المستوى المحلي أو القارى، ليكتب أسمه بحروف من نور كواحد من أفضل المدربين فى تاريخ الفريق الأحمر والكرة المصرية.

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