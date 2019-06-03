شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية للنادى يومى 30 و31 أغسطس الماضى تم اعتمادها ونشرت فى الجريدة الرسمية. وتابع رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إنه سيقيم مؤتمرا صحفيا بعد عيد الفطر المبارك من أجل الدعوة لانتخابات جديدة على عدد من المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة النادى.

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